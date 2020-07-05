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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moise'nin, enerji ve altyapı başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirme hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede iş birliği konuları da ele alındı.
Etiketler: son dakika cumhurbaşkanı erdoğan haiti cumhurbaşkanıSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 21:40
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