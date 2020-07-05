İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moise'nin, enerji ve altyapı başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirme hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede iş birliği konuları da ele alındı.