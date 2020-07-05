Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye alınan hidroelektrik santrallerine dair bilgilere yer verdi.

Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi, istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik. pic.twitter.com/ZkcFNbuTHh — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 5, 2020

11.3 milyar Türk lirası yatırımla 26 şehirde hizmete alınan 52 hidroelektrik santralinin 10 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayacağına vurgu yapan Erdoğan, iletisinde "Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi, istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik." ifadesini kullandı.