Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 14:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Nimet Kaya'nın cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Tillolular Derneği Başkanı Hacı Nimet Kaya'nın Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldı.
Tillolular Derneği Başkanı Hacı Nimet Kaya, İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Kaya için Fatih Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze namazına katılarak Kaya'nın yakınlarına taziyelerini iletti.
Hacı Nimet Kaya'nın naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Siirt'in Tillo ilçesine götürüldü.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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