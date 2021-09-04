Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 00:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'da vatandaşlarla görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin İkizdere ilçesinde katıldığı bazı programların ardından Güneysu ilçesine geldi. AK Parti İlçe Başkanlığına geçen Erdoğan, burada partililerle ve vatandaşlarla görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlçe Başkanı Mehmet Akif Köse ve Belediye Başkanı Rıfat Özer'den bilgi aldı.
Erdoğan, parti binası çıkışında kendisini bekleyen hemşehrileri ile görüştü.
Vatandaşların taleplerini dinleyen Erdoğan, daha sonra ilçedeki ikametine geçti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan AK Parti
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