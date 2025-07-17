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Gündem
TRT Haber 17.07.2025 12:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung görüşmesinde Türkiye ile Güney Kore ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Jae-myung’ı Cumhurbaşkanı seçilmesi münasebetiyle tebrik etti.

Yeni dönemde Türkiye ile Güney Kore arasındaki stratejik ortaklığı geliştirecek adımları birlikte atma temennisini dile getiren Erdoğan, iki ülke arasında nükleer enerjiden yapay zekâya, yeşil enerjiden savunma sanayiine kadar birçok alanda iş birliği fırsatının bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Güney Kore Cumhurbaşkanını Türkiye’ye davet etti. 

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