Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da AK Parti teşkilatınca düzenlenen yemekte konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Gündemimizde Fırat'ın Doğusu var"

Son 17 senedir Konya'ya mahcup olmadık. Sizin hizmetkarınız olmaya, sizler çin eser üretmeye ve Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. Tarihimizin en kritik meseleleriyle yüzleşiyoruz.

Suriye ve Doğu Akdeniz'deki hadiseler ülkemiz için adeta bir beka meselesidir. Türkiye'nin bu meselelerin hiçbirini tribünden seyretme lüksü yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ve Doğu Akdeniz’deki hadiseler ülkemiz için bir beka meselesidir.https://t.co/1DEdN3EFCL pic.twitter.com/uBRGjJQqEU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 1, 2019

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarını yapmasaydık terör koridorunu engellemekte gecikirdik. Şimdi gündemimizde Fırat'ın Doğusu var. Bu adımları atarken Irak'ta da Pençe Harekatı ile terör yuvalarını temizlemekte kararlıyız. Terörün kökünü kurutacaksak terör örgütüne destek sağlayan uzantılarıyla mücadele etmeliyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün kökünü kurutacaksak terör örgütüne destek sağlayan uzantılarıyla mücadele etmeliyiz.https://t.co/1DEdN3EFCL pic.twitter.com/vnqeSmESr6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 1, 2019

Hiçbir medeni devalet kamu kaynaklarının terör örgütlerine peşkeş çekilmesine izin vermez. Hiçbir devlet, belediyenin teröristlerin arka bahçesi haline dönüşmesini eli kolu bağlı izlemez.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir medeni devlet kamu kaynaklarının terör örgütlerine peşkeş çekilmesine izin vermez.https://t.co/1DEdN3EFCL pic.twitter.com/amO1kpUvd9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 1, 2019

Atılan adımlardan terör örgütü uzantılarından çok CHP rahatsız oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atılan adımlardan terör örgütü uzantılarından çok CHP rahatsız oldu.https://t.co/1DEdN3EFCL pic.twitter.com/7XcGR1SOG1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 1, 2019

"Doğu Akdeniz'de aramalarımıza devam edeceğiz"

Doğu Akdeniz'de 'Batı, gemilerinizi çekin' dedi. Biz fırkateynlerimizi oraya gönderdik, Doğu Akdeniz'de aramalarımıza devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı gemilerinizi geri çekin dedi biz fırkateynlerimizi oraya gönderdik. Biz Doğu Akdeniz’de aramalarımıza devam edeceğiz.https://t.co/1DEdN3EFCL pic.twitter.com/5oYQ9utSXE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 1, 2019

"Gönlünü bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan çekinmemeliyiz"

Bu yolculukta makamlarını kaybedince nefislerine yenik düşenler çıktı. Biz zaferin ve kaderin tek sahibinin Allah olduğuna inanarak yolumuza devam ediyoruz. Bu kutlu çatının altında, Rabbimizin 'öldürmekten beterdir' buyurduğu fitne ateşinin yakılmasına kesinlikle rıza göstermeyeceğiz. Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan çekinmemeliyiz.

Bizim nazarımızda siyaset, millete ve ülkeye hizmet yarışıdır. Fitne yarışı değildir, fesat yarışı değildir. Fitne ateşinin yakılmasına kesinlikle rıza göstermeyeceğiz.

Kaynak: TRT Haber