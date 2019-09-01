Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

31 Mart seçimlerindeki rekor destek için şükranlarımı sunuyorum. Konya büyükşehirler arasında Türkiye'de birinci sıraya yerleşmiştir. Yine bu oran AK Parti'nin 15 yıldır mahalli idareler seçimlerinde Konya'da elde ettiği en yüksek destek oranıdır.

Tarımda Konya'yı bir dünya markası haline getirmezsek yarım iş yapmış oluruz.

Konya'nın yatırıma ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Mavi Tünel İçme Suyu ve Arıtma Tesisi'nin açılışını yapmıştık. Aralık ayında Şebr-i Aruz için geldiğimizde de toplam yatırım bedeli 1 milyar 464 milyon lira olan 99 kalem projenin toplu açılışını gerçekleştirmiştik. Bugün de burada toplam yatırım tutarı 645 milyon lira olan 88 kalem eser ve hizmetin açılışını yapmak üzere sizlerle bir aradayız. Bu eserler arasında çok sayıda eğitim yatırımı, sağlık tesisi, alt yapı, yol, çeşitli kurumlarımızın hizmet binaları yer alıyor. Şehir genelinde tamamlanan yollar, köprülü kavşaklar, göletler, kanallar, pazar yerleri, parklar, çarşı gibi hizmetlerin de açılışını bugün burada yapıyoruz.

Hepsinin de şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm bu eser ve hizmetlerin Konyamıza kazandırılmasında emeği geçenleri şahsım milletim adına tebrik ediyorum.

Konya'ya kazandırdıklarımız elbette bunlardan ibaret değildir. Son 17 yılda 51 katrilyon lira yatırım yaptık. Şehir genelinde 8 binin üzerinde derslik inşa ederek 2 devlet üniversitesi kazandırarak, 20 bine yakın yurt yatağı kapasitesi ulaştırarak Konya'nın eğitim alt yapısının adeta yeni baştan kurduk. Konya'da 42 bin kişilik stadyum inşa ettik, eski stadyumu da Millet Bahçesi yapıyoruz.

Konya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden 1141 kilometreye çıkardık.

Şehir hastanemiz 1250 yatak kapasitesiyle ülkemizin en büyük sağlık merkezlerinden birisi olacak.

"Konya metrosunun yapımına başlıyoruz"

Yapılanlar elbette önemlidir ama asıl yeni hizmetlerin, yeni yatırımların müjdesini vermek istiyorum. Hepinizin merakla beklediğini bildiğim ilk müjdemi veriyorum; Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini Eylül ayında gerçekleştiriyoruz. Metro hattı Konya'nın bugününden ziyade geleceğine yapılan bir yatırımdır.

"Pancar alım fiyatını ton başına 300 liraya yükseltiyoruz"

Geliyorum şimdi bir başka müjdemize, pancar üretimi Konya'nın en önemli gelir kaynaklarından biridir. Şeker kotalarını yeniden düzenleyerek nişasta bazlı şeker oranını yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürmüştük. Bu yıl oranı yüzde 2,5'a kadar indiriyoruz. Böylece çiftçilerimize 1,5 milyon ton ilave pancar kotası sağladık. Bu yıl pancar üretiminde yüzde 11 artış bekliyoruz. Pancar alım fiyatını da bu yıl için ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz. Hayırlı olsun Allah bereketini versin inşallah.

Konya'ya bir müjdemiz daha var. 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın 5'ncisinin ev sahibi olarak Konya'yı belirledik. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu büyük organizasyonunun sonuncusu 2017 yılında Bakü'de yapılmıştı. Ülkemiz adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay inşallah Kasım ayında ev sahibi şehir sözleşmesini imzalayacaktır. Tüm bu müjdelerin Konyamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Ayrıntılar gelecek...