Cumhurbaşkanı Erdoğan Gümüşhane'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum.

28 Mayıs'ta yüzde 78,54 gibi tarihi bir oy oranıyla bizlere sahip çıkan Gümüşhane'ye teşekkür ediyorum. Tarihimizin en kritik seçimlerinde sizler bize inandınız. Bize olan güveninizi de Türkiye ikincisi olarak gösterdiniz.

"Milletin zekasıyla alay edenler yaşadıkları şoku atlatamadılar"

Sadece 7'li koalisyonu değil Pensilvanya'dan Kandil'e tüm destekçilerini sandığa gömdünüz. Milletin zekasıyla alay edenler yaşadıkları şoku atlatamadılar. İktidara giden yolu Batı başkentlerinde arayanları, terör örgütleriyle iş birliği yapanları sandığa gömdüğünüz için sizlerle gurur duyuyorum. 28 Mayıs'tan bu yana kendilerine gelemediler. Şu anda hala birbirleriyle dövüşüyorlar.

Türkiye üzerine plan yapanların, hesap yapanların oyunlarını benim Gümüşhaneli kardeşlerim bozdu.

Gümüşhane'yi bölgesinin parlayan yıldızı haline getirene kadar bize durmak, dinlenmek haramdır.

"Sözünün eri bir partiyiz"

26 ayrı yatırımı sizlere sunuyoruz. Çeşitli alanlarda 1 milyar 100 milyon liralık yatırımı resmen bugün Gümüşhanemize kazandırıyoruz. Hepsi birbirinden kıymetli bu yatırımların hizmet ve eserleri Şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bakanlıklarımızı, valiliğimizi, il özel idaremizi ve belediyelerimizi tebrik ediyorum.

Biz sözünün eri bir partiyiz. Yapamayacağımız vaadi vermedik, söylediklerimizi yaptık.

Gümüşhane'ye son 21 yılda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 32 milyar lira kamu yatırımı yaptık.

Emniyetten rakamları aldım. 35 bin kişi şu anda burada. Bayburt'ta 40 bin kişiydik.



Ayrıntılar geliyor…

