Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansı'na videomesaj gönderdi.

"Güvenli gelecek kurma ümidiyle çıkılan yolculuklar felaketle sonuçlanabiliyor"

Şu an dünya genelinde göçmenlerin sayısı 275 milyona, yerlerinden edilmiş mülteci sayısı 30 milyona yaklaştı. Rusya Ukrayna çatışmalarla birlikte mülteci sayısına 5 bin kişi daha eklendi. Zulümden, baskıdan, açlıktan kaçarak güvenli gelecek kurma ümidiyle çıkılan yolculuklar felaketle sonuçlanabiliyor.

"Asıl yükü kriz bölgesine yakın ülkeler çekmektedir"

30 bine yakın göçmen Akdeniz'de hayatını kaybetti. Avrupa'ya sığınan çocuk göçmenlerin akıbetleri bilinmiyor. Her gün Yunan tarafından darbedilen hatta katledilen mültecilerin durumuna şahit oluyoruz. Asıl yükü sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değl bizim gibi kriz bölgesine yakın ülkeler çekmektedir.

Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor.

"7 yıldır en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz"

Son 7 yıldır en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz. Bu sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük insan hareketliliğinin yaşandığı şu dönemde kimse sorumluluktan kaçamaz. Uluslararası toplum göç olgusunun temelinde yatan sorunlarla yüzleşme cesareti göstermedikçe bu sorunun önüne geçilemez.