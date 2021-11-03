Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girişimci İşadamları Vakfı ile Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Girişimci Buluşması'na videomesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajından öne çıkan başlıklar:

Girişimcilik, milletimizin özünde var olan bir özelliktir. Gerekli altyapıyı, eğitimi, imkanı sunduğumuzda milletimizin her ferdinin girişimcilik ve yenilikçilik konusunda son derece üretken olabildiğini biliyoruz.

Küresel yönetim ve ekonomi sisteminde köklü bir değişimin yaşanmaya başladığı şu dönemde bu hasletimiz önümüze çok büyük fırsatlar getiriyor. Geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde 2023 hedeflerimize ulaşarak ve ardından 2053 vizyonumuzu hayata geçirerek bu fırsatları değerlendirmenin gayreti içerisindeyiz.

Yeşil Kalkınma Devrimi ile ilk müjdesini verdiğimiz yeni vizyonumuzun şekillenmesinde kamudan özel sektöre herkese çok önemli görevler düşüyor. Küresel üretim ve lojistik merkezlerinin yeniden oluştuğu dijitalleşme ve teknoloji temelli bir ekonomi işleyişinin güçlenmeye başladığı bir süreçte yapılan zirvenin hepimiz için yol gösterici sonuçların doğmasına vesile olacağına inanıyorum.

Anadolu’daki ilk devletimiz Selçuklu’nun kadim başkenti Konya’da düzenlenen Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için hepimize ilham verecektir. Bir kez daha zirvenin başarılı geçmesini diliyorum.