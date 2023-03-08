Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Gine
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