Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 16:17Son Güncelleme: Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı
MSB personelinden Kızılay'a kan bağışı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bünyesindeki görevli sivil ve askeri personel Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, personelin kan bağışı yaptığı görüntüleri paylaştı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kan bağışı, can bağışı demektir. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görevli sivil ve askeri personel Kızılay'a kan bağışında bulundu. Dayanışma ruhu."
“Kan bağışı, can bağışı demektir.”— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 8, 2023
Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde görevli sivil ve askerî personel Kızılay’a kan bağışında bulundu.
Dayanışma Ruhu ???????? pic.twitter.com/Br12Hy1Exr
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Kan Bağışı
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