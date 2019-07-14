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Cumhurbaşkanı Erdoğan genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi

14 Temmuz 2019 Pazar 11:42 - Son Güncelleme 14 Temmuz 2019 Pazar 11:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geldi. Erdoğan, burada gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Saat 11.00'de başlayan toplantı basına kapalı olarak devam ediyor. Kaynak: AA

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