Osaka'daki G20 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde aile fotoğrafı çekimine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra zirve kapsamındaki oturumlara iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde 10 ikili görüşme gerçekleştirdi. Zirvenin ilk gününde Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i ayrı ayrı kabul etti.

Erdoğan, zirvenin ilk günü bir araya geldiği ve ayaküstü sohbet ettiği Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile daha sonra 1 saatlik görüşme gerçekleştirdi.

Putin ile 1 saatlik görüşme

Zirvenin ikinci gününe Almanya Başbakanı Angela Merkel’i kabul ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminde ve "Küresel Ekonomi, Ticaret ve Yatırımlar" temalı oturum ve çalışma yemeği öncesinde ayaküstü sohbet ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile zirvenin ikinci gününde yaklaşık 1 saatlik görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan temasları kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi kabul etti, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

Erdoğan-Trump görüşmesi

Aile fotoğrafında ve kültürel etkinlik sırasında yan yana duran ve bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, zirvenin son günü yarım saati aşan bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakan Theresa May'i ve son olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i kabul etti.

Kaynak: AA