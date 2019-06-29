G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.

Zirve boyunca ikili görüşmelerini sürdüren Erdoğan, zirvenin ikinci gününde de oturumlara katıldı.

"Kadın'ın Güçlendirilmesi" temalı liderler etkinliğine katılan Erdoğan daha sonra iştirak ettiği "Eşitsizlik Sorunu, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Dünya Yaratma" oturumunda ana konuşmacı olarak katılımcılara hitap etti.

"İklim Değişikliği, Çevre ve Enerji” oturumuna ve çalışma yemeğine de iştirak eden Erdoğan, son olarak zirvenin kapanış oturumuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde ile de ayaküstü sohbet etti.

Kaynak: AA