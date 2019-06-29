Fransa'nın başkenti Paris'te yüzlerce protestocu, iklim değişikliğine dikkat çekmek için gösteri düzenledi.
Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu yaklaşık 400 protestocu, Paris'teki Pont de Sully'de araç trafiğini engelledi.
Fransız polisinin müdahalaesi ise dikkat çekti. Polis, yerde oturan göstericilerin yüzüne defalarca biber gazı sıktı. Buna rağmen göstericiler yerinden kalkmadı.
Polis protestocuları durdurmak için göstericilerden bazılarını yoldan kaldırdı, bazılarını ise gözaltına aldı.
Kaynak: Reuters