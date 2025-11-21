Açık 9.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber, AA 21.11.2025 19:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'da
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, OR Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Afrika Cumhuriyeti Konut, Su ve Esenlik Bakanı Thembisile Simelane, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç ile diğer ilgililer karşıladı.

Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Güney Afrika Cumhuriyeti'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Johannesburg EXPO Center'da düzenlenen zirve marjında yarın iki ayrı oturuma katılması, ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve liderler onuruna verilen akşam yemeğinde yer alması bekleniyor.

Dünya liderleri Güney Afrika'da G20 Zirvesi'nde bir araya gelecek. En büyük 20 ekonomiye sahip ülkelerin liderleri kritik küresel meseleleri değerlendirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere G20 Liderleri ile uluslararası kuruluş temsilcileriyle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'da

Gündemde Gazze'de kalıcı barış ve Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik' ana teması altında icra edilecek Zirve'de çeşitli oturumlar sırasında konuşmalar da yapacak.

G20 Liderler Zirvesi Güney Afrika Recep Tayyip Erdoğan
