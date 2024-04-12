Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'a ne olursa olsun İsrail'in Gazze'ye yönelik barbarca saldırıları karşısında dik durmaya devam edeceklerini söyleyerek, "İsrail, bu zulmün bedelini elbet ödeyecek" dedi.

Erdoğan, telefon görüşmesinde şunun da altını çizdi:

"BM Güvenlik Konseyi'nin kararı dahil ateşkes için tüm imkanları seferber etmemiz gerekir. İsrail'e karşı dimdik, birlik içerisinde mücadele edilmesi gerekiyor."