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Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezyalı mevkidaşı Widodo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı Widodo ile görüşerek, deprem nedeniyle taziyelerini iletti. Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezyalı mevkidaşı Widodo ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bugün telefonda görüştü.

Sulawesi Adası'ndaki deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler için Widodo'ya taziyede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin 300'e yakın insanın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Endonezyalı kardeşlerinin acılarını paylaştığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan büyük felaket karşısında AFAD ve Kızılay başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye’nin her türlü yardıma hazır olduğunu da kaydetti. 

Kaynak: AA

Etiketler: Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, depremi tsunami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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