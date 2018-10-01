Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezyalı mevkidaşı Widodo ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bugün telefonda görüştü.

Sulawesi Adası'ndaki deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler için Widodo'ya taziyede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin 300'e yakın insanın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Endonezyalı kardeşlerinin acılarını paylaştığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan büyük felaket karşısında AFAD ve Kızılay başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye’nin her türlü yardıma hazır olduğunu da kaydetti.

Kaynak: AA