Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantı 4 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karantina döneminde çalışmalarımızı evden sürdürdük. Geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür ediyorum.

'İndirim uygulamayanlara yaptırım gelecek'

Gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde 8'den 1'e düşürme, yani etiketlerde doğrudan 7'lik bir indirim sağlamış olduk. Bakanlıklarımız, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip edecek, aksi davranış sergileyen firmalara gerekli yaptırımı uygulayacaklardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlıklarımız, KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını yakından takip edecek, aksi yönde davranış sergileyen firmalara da gereken yaptırımları uygulayacaklardır.https://t.co/GuWThBD0QZ pic.twitter.com/r9g1XVAMks — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 16, 2022

'Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması gerekiyor'

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konusu da kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu imkandan yararlanmaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz.

"Türkiye'nin gelişmesine katkı verecek ülkelerle temasımızı daha da artıracağız"

Türkiye ile BAE ilişkilerine yeni bir ivme kazandıran bu ziyaretin verimli neticeler doğuracağına inanıyorum. Önümüzdeki dönemde Körfez bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin gelişmesine, büyümesine katkı verecek ülkelerle yakın temasımızı daha da artıracağız.

"Bugün artık bölgesinde söz sahibi bir Türkiye var"

Dün önceliğimiz terördü, işsizlikti, istikrarsızlıktı. Bugün en büyük 10 ekonomiden biri olma yolundayız. Eski Türkiye ile bugünkü Türkiye fotoğraflarının doğru, vicdanlı, ahlaklı bir muhasebesini yapmak herkesin görevidir. Bugün artık siyasi, askeri, diplomatik ve ekonomik olarak bölgesinde söz sahibi bir Türkiye var.

"Ekonomik uygulamalarımızın odağında vatandaşlarımızın haklarını korumak var"

İstihdamı 19 milyondan 30 milyona çıkardık. Hükümet olarak ekonomik uygulamalarımızın odağında vatandaşlarımızın haklarını korumak var. Faiz tartışmalarına rağmen bu politikadan ödün vermedik, ekonomik programımızı ısrarla uygulayarak salgın dönemindeki kayıpları telafi ettik. Dünyanın panikle içine kapandığı salgın döneminde biz üretim ve bireyleri önemsedik.

"Fiyat artışları geçicidir, konjonktüreldir"

Elbette canımızı yakan fiyat artışları var ama bunların hepsi geçicidir, konjonktüreldir, bu döneme mahsustur. Tüm çalışanların gelirlerinde yüksek oranda artış yaparak hayat pahalılığının yükünü azaltmanın gayreti içindeyiz. Halihazırda en önemli sorunumuz yüksek enflasyondur. İnşallah onun da üstesinden, her geçen ay inişini görerek geleceğiz

"Toplam elektrik üretimimizi 4 kat artırdık"

Türkiye bugün enerji konusunda elektrik yokluğunu değil fiyatı tartışabiliyorsa 32 bin megavattan 100 bin megavata çıkardığımız kurulu enerji gücüne borçludur. Toplam elektrik üretimimizi 4 kat artırdık. Ülkemizin elektrik üreten santral sayısını 1808'e yükselttik. Son dönemde enerji fiyatları tüm dünyada yükselmiştir, bu sadece bize ait bir durum değil.

"Türkiye, Avrupa'da en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan 3'üncü ülkedir"

Türkiye, Avrupa'daki 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan üçüncü ülkedir. Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir.

'Elektrik tarifeleri vatandaşlarımız ve esnafımız lehine yeniden düzenlenecek'

Tarifelerde yapılan düzenlemelere rağmen haneleri desteklemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz kabine toplantısında 150 kilovattan 210 kilovata çıkartarak nispi bir rahatlama sağlamıştık. Bu kabine toplantısında da vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni kararlar aldık. Bugüne kadar hep olduğu gibi milletimizin sesine kulak veriyor, derdine derman oluyoruz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir.https://t.co/t0P7BDVd59… pic.twitter.com/rhbUrO7FNd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 16, 2022

Elektrikte 210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Vatandaşlarımız ve esnafımız lehine olarak yeniden düzenlenecek. Dernek, vakıf ve cemevleri konut statüsüne alınacak. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız. Sosyal güvenlik şemsiyemizin etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara başlanması talimatını verdik.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile bin 150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız.https://t.co/GuWThBD0QZ pic.twitter.com/zCugCKJjBs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 16, 2022

Gübre fiyatlarında yarından itibaren yüzde 30 indirim uygulanacak. Pancar üreticilerinin ödemesini bir ay öne çektik, cuma günü hesaplara yatırılacak.

Yurtlarda kalan gençlere verilen beslenme yardımı 750 liraya çıkarıldı

Yurtlarda 16 GB olan internet desteğini 32 GB'a çıkardık. Akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize beslenme yardımını 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz. Üniversite öğrencilerimizi muhtemel artışlara karşı koruyoruz.