Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 07:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüşecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'yi kabul edecek.
Görüşmede seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etmişti.
3 lider son olarak 28 Şubat tarihinde, depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ile Malatya'nın Doğanşehir ilçelerini birlikte ziyaret etmişlerdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Destici BBP
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