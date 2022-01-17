Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye-Arnavutluk Deprem Konutları Anahtar Teslim Töreni”nde katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ tarafından Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim töreninde konuşuyor. https://t.co/sp0iICNE6W — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 17, 2022

Konuşmasına katılımcıları ve Arnavutluk halkını selamlayarak başlayan Erdoğan, "Sizlere milyonlarca yüreğin sevgisini, tüm Türkiye'nin selamını getirdim. Sizlere kalbi sizinle çarpan kardeşlerinizin, dostlarınızın selamını getirdim. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Arnavutluk'a, Arnavutluk'taki tüm kardeşlerimize aziz milletimizin kucak dolusu selamlarını iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Tören vesilesiyle burada bulunanların heyecanına, coşkusuna ortak olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, "Arnavutluk'un sevinci sevincimiz, sıkıntısı da bizim sıkıntımızdır. Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Aynı acıları daha önce pek çok kez yaşamış bir ülkenin insanları olarak, 21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde meydana gelen depremler Arnavut halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır." diye konuştu.

Deprem haberini alır almaz bölge halkının acılarını paylaşmak, yaralarını sarmak için hemen harekete geçtiklerini belirten Erdoğan, devlet olarak bütün imkanları seferber ederek Arnavut depremzedelerin yardımına koştuklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değerli kardeşim Edi Rama'nın da ifade ettiği gibi, biz kardeştik, kardeşler kardeşlerinin imdadına zor zamanlarda yetişirlerdi. Büyükelçiliğimiz, AFAD'ımız, Türk Kızılayımız, TİKA'mız, Sağlık Bakanlığımız ve Çevre Bakanlığımız vasıtasıyla gereken tüm yardım malzemelerini ve teknik ekipleri Arnavutluk'a ulaştırdık. Değerli dostum Başbakan Edi Rama ile sürekli temas halinde olarak yürütülen çalışmaları yakından takip ettik. Uluslararası camianın bilhassa da İslam İşbirliği Teşkilatının Arnavutluk'a yardım elini uzatması için bizzat girişimlerde bulunduk. Depremden sonra bölgeye yardıma ilk koşan ülkenin Türkiye olması aramızdaki güçlü dayanışmanın en güzel ispatıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Arnavutluk] Kardeşliğin nişanesinin çağırıldığında gelmek değil, ihtiyaç duyulduğunda kendiliğinden orada bulunmak olduğu inancıyla her daim yanınızda yer almayı sürdüreceğiz. https://t.co/BtMTOi6cXc pic.twitter.com/SYHu9vZMCh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 17, 2022

"Her daim yanınızda yer almayı sürdüreceğiz"

Sahadaki bu yardımların yanı sıra Arnavut halkının yükünü bir nebze olsun hafifletmek için yıkılan konutların yerine yenilerini inşa etme kararı aldıklarını anlatan Erdoğan, Temmuz 2020'de gerekli mutabakat zaptının imzalandığını ve koronavirüs salgınına rağmen aralıkta inşaatlara başlandığını hatırlattı.

Bundan 13 ay önce konutların temel atma törenini canlı bağlantıyla gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, "Bugün de toplam 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon avroya mal olan bu evleri sizlere teslim ediyoruz." dedi.

Teslim edilen konutların hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Bu süreçte Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afetlerine maruz kalsak da Arnavutluk'a ve sizlere olan sözümüzü Allah'a hamdolsun yerine getirdik. Şimdi altını çiziyorum, kardeşliğin nişanesinin çağrıldığında gelmek değil ihtiyaç duyulduğunda kendiliğinden orada bulunmak olduğu inancıyla her daim yanınızda yer almayı sürdüreceğiz. İnşallah bu hasbi temel üzerine inşa ettiğimiz Türkiye-Arnavutluk dostluğu ilanihaye devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınında o büyük büyük devletler, o büyük büyük ülkeler kendi içine kapanırken, sınırları dışındaki dramlara gözlerini yumarken biz hiçbir ayrım yapmadan dara düşen tüm dostlarımızın imdadına koştuk.https://t.co/BtMTOi6cXc pic.twitter.com/yCwl4uDNws — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 17, 2022

"Hem ortak bir tarihi hem de ortak medeniyet değerlerini paylaşıyoruz"

Türkiye'nin Arnavutluk ile hem ortak bir tarihi hem de ortak medeniyet değerlerini paylaştığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"İyi ve kötü gününde kardeşinin yanında olmak da bizim medeniyet değerlerimizin en önemlilerinden biridir. Koronavirüs salgınında o büyük büyük devletler, o büyük büyük ülkeler kendi içine kapanırken, sınırları dışındaki dramlara gözlerini yumarken, biz hiçbir ayrım yapmadan dara düşen tüm dostlarımızın imdadına koştuk. Paylaşmanın bereketine, dayanışmanın gücüne inanarak salgına karşı mücadelelerinde dostlarımıza destek verdik, elimizdeki imkanları onlarla paylaştık."

Geçen yıl nisan ayında 68 günde inşaatı tamamlanan Fier bölgesindeki hastanenin de bu güzel dayanışmanın örneklerinden olduğunu dile getiren Erdoğan, açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldığı hastanenin isminin iki ülke arasındaki güçlü bağları yansıtacak şekilde Türkiye Arnavutluk Dostluk Hastanesi konulduğunu anımsattı.

Bu hastanede Türk ve Arnavut doktor ve hemşirelerin omuz omuza sağlık hizmeti sunduğunu, şifa dağıttığını belirten Erdoğan, "Şimdi de deprem konutlarının açılışıyla Türkiye-Arnavutluk dostluğunu taçlandırıyoruz." diye konuştu.

Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabb'im böyle acıları bir daha yaşatmasın diyorum. Ölenleri geri getiremeyiz ama geride kalanların hayatlarını kolaylaştıracak adımları atmak bizim elimizdedir. İnşa ettiğimiz deprem konutlarıyla bu bölgedeki 522 ailenin hayatlarının bundan sonraki kısmını huzur ve güven içinde geçirmesini temin ediyoruz. Teslim törenini gerçekleştirmek üzere bir arada olduğumuz deprem konutlarının, Laç şehri sakinlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu konutlarda aileleriniz ve tüm sevdiklerinizle bir ömür boyu huzur ve sağlık içinde oturmanızı diliyorum."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ başta olmak üzere projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri kutlayan Erdoğan, süreç boyunca verdikleri destekten ötürü Başbakan Edi Rama'nın şahsında tüm Arnavutluk makamlarına teşekkür etti.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, tören öncesinde TOKİ'nin depremzedeler için inşa ettiği konutları gezdi.

Konuşmalar öncesinde, deprem konutlarının temel atma töreni ve yapım sürecine ilişkin video gösterildi. Bazı depremzedelere anahtarları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama tarafından teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Laç şehri fahri hemşehrilik beratı ve teşekkür plaketi verildi.

Daha sonra Laç şehrinde TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutların bulunduğu bölgede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin verildiği meydanın açılışı yapıldı. İki lider parkta bulunan anıtı oluşturan mermerlerin üstündeki perdeyi indirerek açılışı gerçekleştirdi.

Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.