Türkiye, insansız hava araçlarında artık dünyada söz sahibi...

İHA ve SİHA'lar, terörle mücadelede riski en aza indiriyor, operasyon maliyetlerini düşürüyor. Güvenlik güçlerinin arazideki en büyük destekçisi oluyorlar.

Takibe alınan hedeflerin görüntüleri koordinasyon merkezlerine aktarılıyor.

Hedeflerin anlık görüntüleri en ince detayına kadar analiz ediliyor. Terör hedefi olduğu tespit edilince operasyon için düğmeye basılıyor.

Hedeflerin tam isabetle vurulması için süreç titizlikle yürütülüyor. Havalanan SİHA'ların sıkı takibi başlıyor.

İHA ve SİHA koordinasyon merkezi

Terör operasyonlarına katılan İHA ve SİHA'ların havalandığı yerlerden biri de Erzurum'daki koordinasyon merkezi.

İHA ve SİHA'ların komuta kontrol merkezinde, belirlenen terör hedefleri son sistem teknoloji sayesinde buradan takip ediliyor.

Binlerce metre yüksekten görüntü alabiliyorlar

ASELSAN CATS yüklü kamera sistemi ile donatılan İHA ve SİHA'lar,

binlerce metre yükseklikten görüntü alabiliyor.

Milli kamera sistemi ile donatılan araçlar güvenlik güçlerinin en büyük destekçisi oluyor. Belirlenen hedefler havadan nokta atışı ile etkisiz hale getiriliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı insansız araçların koordine edildiği merkezde, tamamı emniyet personeli olan uzman ekip görev yapıyor.

Haber: Mikail Kurban

Kamera: Ertaç Koçak - Muhammed Civelek

