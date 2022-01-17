Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da yaşanan depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedeler için 500 konutun inşası için talimat vermişti.

Türkiye Arnavutluk’un kuzey bölgesinde bulunan Kurban belediyesine bağlı Laç kentinde 2019 senesinde yaşanan depremin sonrasında başlattığı konut projesi geçen yılın Aralık ayında tamamlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan inşat 522 daire, 37 ticari bölüm ve yer altı park yerlerinden oluşuyor.

Okul, ticaret merkezi ve oyun parkları ile bu proje Arnavutluk’ta yeniden inşat çerçevesinde örnek proje olarak gösteriliyor.

Projenin açılış töreni bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.

Arnavutluk'taki 2019 yılında yaşanan 6,3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetmişti.