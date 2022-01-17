Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor.

Kış üstlenmesindeki teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Batman'da "Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan" operasyonu başlatıldı.

1440 personel görev alıyor

Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1440 personel 93 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Opersayonları, inançlı ve kararlı bir şekilde devam ediyor.