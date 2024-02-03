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Gündem
TRT Haber 03.02.2024 02:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asrın felaketinin birinci yılında deprem bölgesinde olacak. Erdoğan, ilk ziyaretini bugün Hatay'a yapacak. 6 Şubat'ta ise depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a gidecek. Cumhurbaşkanı, bölgede devam eden çalışmaları inceleyecek, yapımı tamamlanan deprem konutlarının teslim törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gidiyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim beyannamesinin açıklanmasının ardından çalışmalarını yoğun olarak sahada sürdürüyor. Ziyaretlerde öncelik deprem bölgesinde.

Cumhurbaşkanı, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin birinci yılında bölgeye gidecek. Devam eden çalışmaları inceleyecek, yapımı tamamlanan deprem konutlarının, hak sahiplerine teslim edileceği törenlere katılacak.

Cumhurbaşkanı ilk ziyaretini bugün Hatay'a yapacak, yarın Gaziantep'te olacak. 6 Şubat'ta ise iki büyük depremin de merkez üssü olan Kahramanmaraş'a gidecek.

Erdoğan, deprem bölgesi ziyaretlerine önümüzdeki günlerde devam edecek.
 

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