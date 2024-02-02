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Gündem
TRT Haber 02.02.2024 23:58

Bakan Şimşek: Olağanüstü bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip, saygın bir makroekonomist

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendi önerisi doğrultusunda yapılan atama öncesi yaptığı paylaşımda, "Yeni atanacak Merkez Bankası Başkanı olağanüstü bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip, saygın bir makroekonomist" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Şimşek: Olağanüstü bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip, saygın bir makroekonomist

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını istedi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Erkan, Haziran 2023'ten bu yana Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de konuya ilişkin "eş zamanlı" açıklama geldi.

Bakan Şimşek, yeni başkanın kendi önerisi doğrultusunda atanacağını vurguladı. Şimşek, yeni başkan için "Olağanüstü bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip, saygın bir makroekonomist" ifadelerini kullandı.

Şimşek'in açıklamalarından bir süre sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Fatih Karahan'ın TCMB Başkanlığı'na atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu
Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu

 

"Fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz"

Ayrıca Şimşek paylaşımında, "Ekip olarak güçlü iş birliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek Merkez Bankası
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