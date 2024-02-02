Bakan Şimşek: Olağanüstü bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip, saygın bir makroekonomist

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını istedi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Erkan, Haziran 2023'ten bu yana Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de konuya ilişkin "eş zamanlı" açıklama geldi.

Bakan Şimşek, yeni başkanın kendi önerisi doğrultusunda atanacağını vurguladı. Şimşek, yeni başkan için "Olağanüstü bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip, saygın bir makroekonomist" ifadelerini kullandı.

Şimşek'in açıklamalarından bir süre sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Fatih Karahan'ın TCMB Başkanlığı'na atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

The decision made by the former President of the Central Bank, Mrs. Hafize Gaye Erkan, is entirely personal and at her own discretion. We respect her decision and are grateful for her service.



The new Governor, who is a well respected macroeconomist with an extraordinary depth… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 2, 2024

"Fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz"

Ayrıca Şimşek paylaşımında, "Ekip olarak güçlü iş birliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.