Parçalı Bulutlu 1.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 02.02.2024 22:56

Cevdet Yılmaz: OVP kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "MB Başkanı Erkan'a hizmetleri için teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir" dedi.

Cevdet Yılmaz: OVP kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığından affını istemesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Şahsi nedenlerle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gaye Erkan’a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Erkan görevden affını talep etti
Merkez Bankası Başkanı Erkan görevden affını talep etti

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Deprem konutlarının ilk etabı hak sahiplerine teslim ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:38
CHP'nin 103 seçim bölgesinde daha adayları belirlendi
23:36
İsrail Savunma Bakanı: Gazze'de ateşkes olsa bile Hizbullah'la savaş sürecek
23:36
Bakan Göktaş: Gazilerimize yönelik haddini aşan skeci kınıyorum
23:55
Bayraktar TB3, 30 bin feet irtifaya çıktı
22:55
Kırgızistan santral yangınında yaralananların tedavisi için Türkiye'den yardım istedi
22:55
Esenyurt'taki 4 katlı binada yangın: Mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı
Keşmir'de kar yağışının ardından uzun süreli kuraklık sona erdi
Keşmir'de kar yağışının ardından uzun süreli kuraklık sona erdi
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3, 30 bin feet irtifaya çıktı
Bayraktar TB3, 30 bin feet irtifaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ