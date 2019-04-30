Venezuela'da, muhalefetle bağlantılı bir grup asker darbe girişimi başlattı.

"Demokrasilerde sandık esastır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Venezuela'daki darbe girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Venezuela'daki darbe girişimini kınadıklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir. Demokrasilerde sandık esastır.

Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır."

Kaynak: TRT Haber



