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İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştü
30 Nisan 2019 Salı 19:54 - Son Güncelleme 30 Nisan 2019 Salı 20:12
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bolton ile S-400, F-35 ve Libya'daki gelişmeleri görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Robert Bolton ile telefonda görüştü.
İkili görüşmede, S-400 hava savunma sistemi ve F-35 programı ile Libya'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Kaynak: TRT Haber
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