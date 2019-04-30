Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki lider, ikili meselelerin yanı sıra Libya’da yaşanan güncel gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye'nin, Libya’nın huzur ve istikrarına desteğini yeniden teyit ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Suriye krizinin çözümü için Astana Süreci kapsamında yakın işbirliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kaldı.
Kaynak: TRT Haber