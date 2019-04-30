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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

30 Nisan 2019 Salı 19:07 - Son Güncelleme 30 Nisan 2019 Salı 19:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. İki lider, Suriye krizi başta olmak üzere Libya'da yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, ikili meselelerin yanı sıra Libya’da yaşanan güncel gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye'nin, Libya’nın huzur ve istikrarına desteğini yeniden teyit ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Suriye krizinin çözümü için Astana Süreci kapsamında yakın işbirliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kaldı. Kaynak: TRT Haber Etiketler: suriye son dakika rusya Putin Libya erdoğan Astana süreci

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