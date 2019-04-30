Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'da yaşanan darbe girişimi ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan mesaj yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu, "Bugün #Venezuela’da anayasal düzene karşı bazı teşebbüslerin olduğu yönündeki haberlerden endişe duyuyoruz. Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız" ifadelerini kullandı.

Bugün #Venezuela’da anayasal düzene karşı bazı teşebbüslerin olduğu yönündeki haberlerden endişe duyuyoruz. Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 30 Nisan 2019

Kaynak: TRT Haber