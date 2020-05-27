Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de eşlik etti.

Eski Başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamıyla sonuçlanan yargılamaların yapıldığı Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılacağı törenle darbenin yıl dönümünde adanın açılışı gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan, ismi "yassı", namı "yaslı" ada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor.

Yassıada artık demokrasi sembolü

27 Mayıs 1960, Türkiye demokrasi tarihi en büyük yaralarından birini aldı. Seçilmiş yönetim askeri darbeyle devrildi. Ardından sözde yargılamalar başladı. Yassıada'daki duruşmalar tarihe kara leke olarak geçti. Yargılamaların sonunda dönemin Başbakanı Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam kararı verildi. Tarihin utanç sayfalarının yazıldığı Yassıada'nın ismi 2013'te "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değişti. 2015 yılında da yeniden düzenleme faaliyetleri başladı.

27 Mayıs'ın 60. yılında açılıyor

Çalışmalar tamamlandı, darbelerle anılan Yassıada, artık demokrasi sembolü. 27 Mayıs darbesinin 60. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan törenle ada ziyarete açılacak. Törene MHP Genel Başkanı Bahçeli de katılacak. Demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan burada bir kez daha anılacak.

Acı hatıraların yaşandığı o günler gözler önüne serilecek. "27 Mayıs Tarih Platosu" ve "Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi" tarihin izlerini ziyaretçilere aktaracak. Adanın ve demokrasinin simgesi ise karanlıktan aydınlığa geçişi simgeleyen ve demokrasinin geleceğine ışık tutan 24 metrelik Demokrasi Feneri.

18 hektarlık adada kongreler ve uluslararası toplantılar düzenlenecek. 125 odalı otel, 600 kişilik Adnan Menderes Kongre Merkezi, bin 200 kişilik cami, sergi alanları, seyir terasları, ziyaretçilerin kullanabileceği kafeterya ve restoranlar da var.