Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 22:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çad Cumhurbaşkanı Itno ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Çad ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, Çad ile iş birliğini her alanda derinleştirmeyi arzu ettiklerini, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem atfettiklerini belirtti.
Görüşmede, yaklaşmakta olan İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği seçimlerine ilişkin de görüş alışverişinde bulunuldu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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