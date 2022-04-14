Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 13:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi’ni ziyaret ediyor
[Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı ]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi’ni ziyaret ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: BBP Recep Tayyip Erdoğan
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