Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. "DEAŞ, PYD-YPG,HTŞ hepsi bertaraf edilmelidir." dedi. Rusya'da incelediği SU-57'nin F-35'lere alternatif olup olmayacağını da "Niye olmasın?" şeklinde değerlendirdi.

"Her an her şeyi yapabilecek durumdayız"

Ankara'nın talebi Fırat'ın doğusunda terörden arındırılmış bir güvenli bölge. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Münbiç'tekine benzer bir oyamamaya asla izin vermeyiz" dedi. Bir kez daha operasyon için hazırız mesajını veren Erdoğan, "Şu anda bu süreç bir şekilde işliyor ama biz tabi asla rehavete kapılıp da hazırlıklarımızı bir kenara koymadık. Şu anda bütün sınır boylarında hazırız. Bütün personel, zırhlı taşıyıcılarımız hepsi sınırda. Yani her an her şeyi yapabilecek durumdayız." dedi.

"Ortak çalışma devam etmeli"

Ankara-Washington hattında güvenli bölge mutabakatı ilerlerken Rusya ile gündem İdlib'de artan rejim saldırıları oldu. Konu ile ilgili rahatsızlığın görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'e iletildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin bu konuda birlikte bir dayanışmanın gerektiğinden bahsetti. Biz de kendisine bununla ilgili olarak Dışişleri, Savunma ve İstihbarat teşkilatımızın müşterek çalışma içerisinde olabileceğini ifade ettik. Ama biz burada birbirimizi kesinlikle rahatsız etmemeliyiz. Beraber çalışmanın devam ettirilmesi şarttır." ifadelerini kullandı.

"Taviz vermeyiz"

Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz terör örgütlerinin tamamına karşı mücadelede kararlıyız. DEAŞ, PYD-YPG, HTŞ, hepsi bertaraf edilmelidir. Bu konuda taviz vermeyiz. 12 gözlem noktamız İdlib'de çok önemli bir vazife icra ediyor. Görevlerine aynı şekilde devam edecekler." diye konuştu.

SU-57 F-35'e alternatif mi?

Rusya'ya günübirlik ziyaretinde SU-35 ve SU-57 savaş uçaklarını da inceleyen Erdoğan, "Boşuna gelmedik buraya. Yani biz şu endişeyi taşımıyoruz, acaba bu olmazsa ne olur diye bir şey yok. Her şey olur. Temin edebileceğimiz pazarlar çok." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iç politikanın sıcak başlıkları ile ilgili de açıklamalar yaptı. Kadın cinayetleri ilgili, "Açık ve net söylüyorum benim gönlüm idamdan yanadır" dedi. Öncelikli adresin Meclis olduğuna dikkat çekti.

Emine Bulut'un eski eşi tarafından kızının gözleri önünde öldürülmesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vicdanımın sesine inanıyorum, katilin cezasının idam olması gerek." dedi.

"Meclis kararı verirse kesinlikle onaylarım"

Erdoğan, "Adalet Bakanıma da söyledim; Hukuk içerisinde ne yapılıyorsa önce bunu yapacaksınız dedim. Açık ve net söylüyorum benim gönlüm burada idamdan yanadır. Ben şahsen, parlamento bu işi müzakere eder, tartışır, kararını verirse kesinlikle onaylarım. Vicdanımın sesine de bu noktada inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde, Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine yapılan görevlendirmeler de vardı.

"Bunlar, fakir fukaranın garip gurebanın alın terini, vatandaşımıza hizmet üretsinler diye belediyelere dağıtılan vergileri, illeri için harcamak yerine bakıyorsunuz Kandil'e gönderiyor." diyen Erdoğan, "Kandil'de bunlar kurşun oluyor. Bunlar tespitli. Biz bunları nasıl olur da hala o makamlarda tutarız. Bunların dışında göreceksiniz, inşallah Meclis açıldığı andan itibaren bu noktada önümüzde birçok dosyalar var. Bu dosyaların hepsi masaya yatacak. Ondan sonra da Meclis gereken kararını verecek." değerlendirmesini yaptı.

"THK'da rezillik diz boyu"

Erdoğan'a son dönemde artan orman yangınlarını terör örgütü PKK'nın üstlendiği iddiaları hatırlatıldı. "Konunun üzerine gidiyoruz" dedi. Sözü Türk Hava Kurumu'na ait uçakların orman yangınlarında kullanılamaması ile ilgili tartışmalara getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Türk Hava Kurumu'nun arkasında kim var? CHP'li milletvekili. Onun arkasında CHP. Bunu savunuyorlar ve Bakanlık neden Türk HAva Kurumu ile çalışmıyor diyorlar. Yahu bu adam zaten mezarlığa dönüştürmüş Türk Hava Kurumu'nu. Oradaki uçakların motorları, pervaneleri yok. Yani rezillik diz boyu. Şimdi büyük ihtimalle, birkaç gün içerisinde orayı da masaya yatıracağız. Bu Türk Hava Kurumu ile bir yere varamayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fuarda bilgisini aldığı yangın söndürme uçak ve helikopterlerini incelemek üzere Tarım Bakanı'nı Rusya'ya göndereceğini söyledi.

Beştepe'deki Adli Yılı Açılış töreni tartışmaları

Barolar Birliği'nin törene katılma kararı sonrası Metin Feyzioğlu'na yönelik eleştiriler hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Feyzioğlu ciddi bir mücadele ile bir defa Barolar Birliği mensuplarına yönelik birçok hakları da talep etti bizden. Bu konuda sayın Feyzioğlu dik duruyor. Ben görevimi yapıyorum diyor. Ama öyle ideolojik bir saplantı var ki, öyle ideolojik bir kafa yapısı var ki, çirkin çirkin yakıştırmalar yapıyorlar." diye konuştu.

