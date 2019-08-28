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Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
28 Ağustos 2019 Çarşamba 22:41 - Son Güncelleme 28 Ağustos 2019 Çarşamba 22:48
İçişleri Bakanlığından, Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli Merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda, silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
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