Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Urmas Reinsalu ile Tallin’de düzenlediği ortak basın toplantısında, "Savaş uçağına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Urmas Reinsalu ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri alamadığı takdirde, başka ülkelerin ürettiği savaş uçaklarına yöneleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'da ziyaret ettiği fuarda, Rus savaş jetlerin sergilendiğini hatırlattı. Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin F-35 programındaki rolüne dikkat çekti, Türkiye'nin önemli ve güvenilir bir NATO ortağı olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı'nın gündeminde Rusya ile ilişkiler de vardı. İki ülkenin farklılıkları diyalog yoluyla çözmeye çalıştığını söyledi.

Kaynak: TRT Haber