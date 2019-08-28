Yıllarca Esed rejiminin baskısı altında yaşadılar. İç savaşla birlikte, yaşadıkları topraklar önce DEAŞ, ardından PKK/YPG tarafından işgal edildi. Çareyi Türkiye'ye sığınmakta buldular.

Akcakale'nin kendi nüfusu 115 bin. Ev sahipliği yaptığı Suriyeli sayısı ise 125 bin. Bu nüfusun yarıya yakınını sınırın hemen diğer tarafındaki Tel Abyad'tan gelenler oluşturuyor. Güvenli bölgenin Tel Abyad ve sinir hattı boyunca oluşturulması durumunda ilçedeki Suriyeliler rahatlıkla ülkelerine dönebilecek.

Bölge halkı terör örgütünün bölgedeki işgalinin son bulmasını istiyor

Gazeteci Modar Alasaad:

"YPG/PKK bölgede insanların evlerine, arazilerine el koyuyor. Gençleri zorla silah altına alıyor. Muhalifleri hapse atıp işkence ediyor. Bölge halkını bu örgütten kurtarmak için güvenli bölgenin bir an önce kurulması gerekiyor. "

Tel Abyadlılar bölgede YPG/PKK'nın varlığından rahatsız. Evlerine dönmek için teröristlerin bölgeden çıkmasını bekliyorlar.

''Türkiye'nin güvenli bölge için atacağı her adımı destekliyoruz''

Terör örgütlerine karşı bir araya gelen aşiretler de dönüş günü için gün sayıyor.

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi Başkanı Ebu Necib Rami el Döş:

"Bölgede huzur ve güven ortamı oluşması için Türkiye’nin garantörlüğünde bir güvenli bölgenin benim aşiretimin de bulunduğu Deyrezor'a kadar uzanması lazım. Biz Türkiye’nin güvenli bölgeyle ilgili atacağı her adımı destekliyoruz."

''Evimize dönmek için teröristlerin oradan çıkmasını bekliyoruz"

Akçakale, sınırın hemen karşısındaki Tel Abyad'la bir elmanın iki yarısı gibi.

Şeyh İsa Aşireti Lideri Ebulravvas El İsa:

"Yarım milyondan fazla insan mallarını, mülklerini, sevdiklerini bırakarak YPG/PKK zulmünden kaçtı. Güvenli bölgenin oluşması durumunda bu insanlar tabii ki de yurtlarına dönmek isteyecek."

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi Başkanı Ebu Necib Rami el Döş:

"Rakka, Deyrezor ve Haseke'deki aşiretler güvenli bölgenin kurulmasını sabırsızlıkla bekliyor. Fırat’ın doğusunda sadece 100 metre derinliğinde bir güvenli bölge kurulsa bile, bu bölgedeki dengeleri tamamen değiştirecek."

Haber: Bekir Özbek

Kamera: Levent Çakır