Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci gününde temaslarına devam ediyor.
Bu kapsamda Erdoğan, Bulgaristan Babaşakanı Kiril Petkov ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan, ayrıca, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik ile de görüştü.
Görüşme, Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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