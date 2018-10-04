Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu mantıkla giderse bize düşen AB için 81 milyona gitmek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla düzenlenen TRT World Forum'a katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Herşeyden önce tarih tekerrür eder derler eğer ibret alınsaydı tarih tekerrür etmezdi. Fakat ibret alınmadığı içindir ki tarih tekerrür ediyor. Bunu aşabilmek için çok gayretler de sarfedilmedi değil. Fakat arkadan ne oldu 2. Dünya Savaşı patlak verdi. Bu arada yeni oluşumlar adaletin tesisi için arandı.

Birleşmiş Milletler bu adalet arayışının bir ürünüdür fakat Birleşmiş Milletler bu adalet arayışının tesisi olsun diye kurulmasına rağmen şu an itibarıyla geldiğimiz noktada Birleşmiş Milletler de bu adalet arayışına bir cevap oluşturamamıştır. Dünyanın çeşitli yerlerinde BM'nin gayretleri var BM Güvenlik Konseyi'nden çıkan birçok kararlar var. Fakat çıkan bu kararlarla alınan bir netice yok.

Afganistan'ın hali ortada. Şu anda bizim güneyimizde Suriye'nin hali ortada. Yemen'in hali ortada. Arakan ortada. Bütün bunlara rağmen şu an itibarıyla Birleşmiş Milletler malesef herhangi bir şey yapamıyor. Hepsinden öte Kıbrıs ortada. Sene 1973, 2018 Kıbrıs çözülebildi mi? Çözülemedi, bir çok girişimler yapıldı ve özellikle de çok kararlı bir adımı biz yine orada Birleşmiş Milletler'le görüşmeler yaparak attık. Sayın rahmetli Kofi Annan ile adım attık. Attığımız adımda da çok yoğun çalışmalarımız oldu.

Herhangi bir netice alınamadığı gibi orada alınan kararın tam aksi bir netice çıkmasına rağmen ne yazıkki Güney Kıbrıs oranın kararlarının tam tersi bir referandum neticesi vermiştir. Güney Kıbrıs'ı Avrupa Birliği'ne almayacağız demelerine rağmen Avrupa Birliği'ne almışlardır. Kuzey Kıbrıs'ı ise dışarıda bırakmışlardır. Bunlar ne oluyor? Adalete aykırı girişimler oluyor. Bu Birleşmiş Milletler'in itibarının kaybına neden oluyor.

İş tabi geliyor bir yerde tıkanıyor. Mesela çok enteresandır o dönemin Amerika Başkanı Bush idi. Bush benim yanımda tabi bir talimat verdi Colin Powell'a dedi ki, bu işi sen çözeceksin. Sana bu görevi veriyorum. Bir netice alamadık çözemediler. Ondan sonra gelen Başkanlar onlar da çözemedi. Şimdi durum yine aynı devam ediyor. Birçok zirveler yapıldı birçok toplantılar yapıldı. Malesef hep beklenen Türkiye'den bu tabi bu şekilde çözüme ulaşmaz.

"Birleşmiş Milletler'de kararların uygulanabilirliği yok"

Aynı şey tabi diğerlerinde görüyoruz. Şu anda Suriye'de yaşananlar Afganistan çözüme kavuşabildi mi? Kavuşamadı. Niye, bütün her yerde adalet sistemi çökmüş bir İsrail meselesi, bir Filistin meselesi çözüme kavuşabiliyor mu? Kavuşamıyor, çünkü İsrail'in aleyhinde alınmış bunca kararlar var Birleşmiş Milletler'de bu kararların hiçbirinin uygulanabilirliği yok. Neden? İsrail kabul etmedikten sonra ona uymadıktan sonra kalkıp da kimse burada birşey söylemiyor veya söyleyemiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (BM'de) 5 daimi üye dönemi geçti. Niye? Bu, 2. Dünya Savaşı'nın şartlarıydı. Yeni bir değişime gitme zamanıdır. 5 tane üyenin dudakları arasında bu dünyada adalet tesis edilemez.https://t.co/ECDvVb0VgP pic.twitter.com/nmPF9V134P — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Ekim 2018

"Beş tane üyenin dudakları arasında bu dünyada adalet tesis edilemez"

Beş tane daimi üye var bu beş daimi üyenin bir tanesi hayır diyorsa mesele bitmiştir. Şimdi İsrail ile ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in aleyhine olan bir karara evet demesi mümkün mü? Değil, demeyeceği içinde netice ne oluyor yine onların lehine oluyor. Olması gereken ney? Olması gereken şu; Beş daimi üye dönemi geçti bu 2. Dünya Savaşı'nın şartlarıydı. Artık o şartları yaşamıyoruz. Yeni bir dönüşüme yeni bir değişime gitme zamanıdır Dolayısıyla yeni değişim dönüşümde dünyada Birleşmiş Milletler'de şu anda 193 üye var. Bu 193 üyenin de içinde yer alacağı dönüşümlü olarak daimi üye sıfatını kazanacağı bir Birleşmiş Milletler'in oluşması gerekiyor. Eğer bu oluşmazsa beş tane üyenin dudakları arasında bu dünyada adalet tesis edilemez.

"Bütün kıtaların temsil edildiği bir BMGK olması lazım"

Onun için de ben diyorum ki, dünya beşten büyüktür. Hele hele birden kesinlikle büyüktür. Ama şu anda tabi yapılan ne yazıkki böyle değil. Uygulamalar böyle değil. Ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde dünya temsil ediliyor mu? Hayır, temsil edilen ülkelerin kıtalara dağılımına baktığınız zaman dünya temsil ediliyor mu? Hayır, biz diyoruz ki bütün kıtaların temsil edildiği bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olması lazım.

Burada Asya da olması lazım, Afrika da olması lazım, Avrupa da olması lazım. Bunun yanında daha ötelere gidelim yedi kıtanın yer aldığı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bunu bizim başarmamız lazım. Kim başaracak bunu? Dünyada siyasiler başaracak. Ama bu tabi beş tane daimi üyenin işine gelir mi? Gelir veya gelmez, öyleyse Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bunun gündeme gelmesi lazım. Burada bunu tartışmamız lazım. Dünyada bunu artık tamamen akıllara yerleştirmemiz lazım. Bütün algı çalışmalarını yapmamız lazım ona göre de adım atmamız lazım. Çünkü dünya artık Birinci Dünya Savaşı'nın dünyası değil. İkinci Dünya Savaşı'nın dünyası da değil.

"Birleşmiş Milletler'de geçici üyelerin bir kıymeti yok"

Emperyal sömürgeci bir mantıkla mücadele verenlere karşı Türkiye küresel güçleri yanına toplamak suretiyle bir adım atmanın gayreti içerisinde. Biz bunu yapıyoruz. Bu konuda da özellikle küresel güçleri kabullenmiş bunun gerçekten mücadelesi içerisinde olan dünya ülkeleri zaten bu yaklaşımımıza olumlu bakıyor. Hangileriyle şöyle ikili görüşmeler yapsak oturup müzakerelerde bulunsak bu tür birçok paneller sempozyumlarda bunları konuşsak hepsi de haklılığımızı teyid ediyor. Ediyorlar da adımı atma noktasında acaba nereye varacağız mesele orada. Bunun için de çalışacağız. Bu yollar kolay alınmıyor biraz mücadele gerekiyor. Biraz zaman istiyor onun içinde tabi bütün bu adımları atarken dünyadaki özellikle de bu beş üye içerisinde durumu nereye taşırız bunlar önemli. Yoksa geçici üyelerin Birleşmiş Milletler'de kıymeti var mı? Yok, geçici üyeler sadece daimi üyelerin işaretine göre elini kaldırır indirir yaptığı iş budur. Bir de geçici üye seçilebilmek için de ellerinden geldiği kadar çırpınırlar. Halbuki geçici üye olsan ne yazar olmasan ne yazar hiç bir kıymeti yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib, 3,5 milyon insanın yaşadığı bir yer haline geldi. Burayı varil bombaları ve bütün konvansiyonel yüksek dozlu silahlar vurmaya başlasaydı, bu insanlar Türkiye'ye kaçmaya başlayacaktı.https://t.co/ECDvVaJkph pic.twitter.com/FWERnmgD1u — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Ekim 2018

İşin içinde olan de Mistura yine aynı şekilde Lübnan'ın eski Başbakanı değerli dostum o da burada. Konuların hepsinin de içindeler. Fakat şunu söylemem lazım, bakınız İdlib biliyorsunuz bir Halep sürgün yeri haline gelmişti. Halep'ten kaçanlar nereye geldiler? İdlib'e geldiler. İdlib bir anda 3,5 milyona tırmandı. 3,5 milyon insanın şehirde ve kırsalda yaşadığı bir yer haline geldi. Peki İdlib nereye sınırdı? Bize sınırdı Türkiye'ye ve buradaki bu varil bombaları ve bütün bu konvansiyonel yüksek dozlu silahlar vurmaya başlayınca bu insanlar nereye kaçmak zorunda olacaktı? Türkiye'ye ve olanda zaten buydu.

"İnsanların ölümüne seyirci mi kalalım?"

Özellikle de Hatay'dan Türkiye'ye giriş yapma yoluna gideceklerdi. Biz tabi birçok tedbirler aldık. Çünkü biz bu insanları kalkıp da o bombalara teslim edemezdik. Nasıl 3,5 milyon Suriyeli şuan bizim topraklarımızdaysa yenileri de gelse yine biz kapılarımızı başkaları gibi kapayamazdık. Herşeyden önce karşımızda insan var. Bu insanların ölümüne seyirci mi kalalım. Bu bizim ne insani ne vicdani hiçbir anlayışımıza uymuyor. Tedbirlerimizi aldık ama bu arada da biz biliyorsunuz üç tane önemli zirve yaptık. Soçi, Ankara ve Tahran zirvelerini yaptık. Bunların öncesinde Astana süreci başladı. Astana süreci ile birlikte devam eden bu zirveler herşeyden önce bize bazı tedbirlerin alınmasını tavsiye etti. Burada biz Rusya, Türkiye, İran olarak çalışmaları başlattık.

"İdlib mutabakatını devreye soktuk"

Gerek ilk Soçi zirvesinde gerek ardından Ankara, Tahran bu zirvelerde gerçekten çok çok güzel çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaların ardından da tabi rejimin Suriye'de İdlib'i bombalaması İdlib'de çok sıkıntılı bir havanın esmeye başlaması bizim çok seri adım atmamızı gerektirdi. Sayın Putin ile görüşmemizi yaptık ve ardından da Soçi'ye bir davet aldık ve Soçi'de biz sayın Putin ile bir adeta final zirvesi yaptık diyebilirim. Bu final İdlib içindir. Orada da 10 maddelik biliyorsunuz bir muhtıra veya bir mutabakat bunu Savunma Bakanlarımız bizim önümüzde imzaladılar ve bu aramızdaki muhtıraları mutabakatı biz o akşam atılan imzalarla devreye soktuk.

Bunu devreye sokarken orada sayın Putin'in kararlılığı şahsımın kararlılığı heyetimizin çalışmaları işimizi kolaylaştırdı. Çünkü sayın Putin biz dediler rejimin bir defa bu bölgeye girmesine mani olacağız. Ama radikal uçların da özellikle İdlib'in merkezinde bu tür olanları yapmaması. Bunu da temin etmemiz istendi. Dedik bunları beraber yapalım. Biliyorsunuz bizim İdlib'in çevresinde 12 gözlem noktamız var. Onun arkasında da 10 tane Rusya'nın gözlem noktası var. Onun arkasında da 6 tane İran'ın gözlem noktaları var. Fakat burada 15 kilometreyle özellikle 20 kilometrelik bir koridor çok büyük önem arz ediyor. Çünkü bu koridorun güvence altına alınması İdlib'in güvence altına alınması demekti. Bizler o gözlem noktalarını her geçen gün güçlendirmeye başladık. Oralar güçlendikçe İdlib halkına da bir özgüven geldi. Bu radikal gruplar bu adımlar atıldıktan sonra onlar da bizim şu anda onlarla görüşmeleri yürüten ekiplerimizle beraber şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz.

Bütün bunların ötesinde Rusya ile yaptığımız görüşmelerde vardığımız bir adım daha var. İdlib tabi harabe buralarda şu anda belki 70-80 bini buldu geri dönenler. Geri dönüşler başladı zaten hedef bu değil mi bu. Aynı şekilde El Bab ve aynı şekilde Afrin bütün o bölgelerde de şu anda 250 bini bulan bir geri dönüş var. Bütün bu geri dönüşler zaten verdiğimiz bu mücadelenin hasılasıdır. Bu hasılayı biz toplamaya başladık. Biz bunların dışında da bazı tedbirler aldık. Türkiye'de biliyorsunuz gelen bu 3,5 milyon mülteci artık kamplarda felan değil. Mesela çadır kamplar yaşanır halde değil. Bu çadır kampları peyder pey kaldırıyoruz. Bunları konteyner kentlere ve şehirlere taşımaya başladık. Böyle bir konumdayız. Batıya baktığınız zaman oralardaki durum malesef çok çok farklı fakat biz onlar gibi davranamayacağız dedik. İdlib'de de gerçekten gıyabında sayın Putin'in de burada gayet olumlu yaklaşımı var aynı şekilde İran'ın son İdlib ile ilgili aldığımız kararda olumlu yaklaşımı İdlib'e yönelik herhangi bir operasyonun içinde olmayacaklarına dair onların da verdiği sözler var biz bu hareketle bu adımları atmış olduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün bizim 7 Mehmet'imiz şehit oldu. Terörün bedelini o teröristlere ödeteceğiz.https://t.co/ECDvVb0VgP pic.twitter.com/Dw6XtInDb4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Ekim 2018

"Bedelini o teröristlere ödeteceğiz"

Biz terör noktasında mücadelede kabiliyetimiz var. Bugün bizim 7 Mehmedimiz şehit oldu. Ama duracak mıyız? Durmayacağız, onlar bizden 7 şehit alacak biz onlardan 700 tane teröristi öldüreceğiz. Üzerine üzerine gideceğiz kesinlikle durmak yok. Terörün biz bedelini onlara ödeteceğiz ve bunda kararlıyız. O insanlar da bizim o tecrübemizi görürek mücadelelerini ona göre sürdürmeleri lazım.

"ABD'nin Suriye'de 22 üssü neden var?"

İbret alınmazsa tekerrür eder. Şimdi Suriye'de 19 bin tır silah mühimmat, araç gereç oradaki terör örgütlerine getirildi Amerika tarafından. 3 bin kargo uçak silah, araç gereç oraya getirildi. Şu anda Suriye'nin kuzeyinde 22 tane Amerika'ya ait üs var. Bu üs bunlar güçlendiriliyor. Benzer şekilde 5 tane üs de Rusya'nın var. Şimdi bütün bunlar acaba niçin buralarda kuruldu niçin bunlar var? Bir taraftan lafa geldiği zaman Suriye'nin toprak bütünlüğü diyeceksin obür taraftan getirip 22 tane üssü oraya kuracaksın. Diğer taraftan petrolü kim paylaşacak bunun planını yapacaksın. Ondan sonra bize siz burayı terk etmeniz lazım diyeceksin. Hayır, biz orayı terk etmeyeceğiz. Ne zaman ki Suriye halkı seçimlerini yapar seçimlerini yaptıktan sonra biz Suriye'yi sahiplerine terk eder oradan ayrılırız.

"Kopenhag kriterlerini A'dan Z'ye yerine getirdik"

Bizimle mukayese edilemeyecek ülkeler Avrupa Birliği'ne üye yapıldı. Kopenhag kriterleri dendiği zaman bu kriterleri A'dan Z'ye biz yerine getirdik. Ama bunlarla yakından uzaktan alakası olmayanlar şu anda üye. Türkiye ile ilgili olarak bakıyorsunuz sudan sebeplerle bizim karşımıza geliyorlar. Diyoruz ki, bakın içinizde en kıdemli Başbakan, Cumhurbaşkanı benim benim bu sürecim içerisinde Avrupa Birliği üyelerinden birçoğu burada yoktu. Zirve toplantılarına katılırdım Avrupa Birliği'nde oturur konuşurduk. Liderler zirvesinde varız. Sonra tabi isim vereceğim artık kusura bakmasın Sarkozy Fransa'nın başına geldi Şansölye Merkel'de Almanya'nın başına geldi onlar geldikten sonra liderler zirvesini kaldırdılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (AB) Hala bizi oyalıyorlar. Hiçbir alanda bizimle mukayese edilemeyecek ülkeler AB'ye üye yapıldı. AB bu mantıkla giderse bize düşen 81 milyona gitmek, 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak olur.https://t.co/ECDvVaJkph pic.twitter.com/NPUFRiaXMP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Ekim 2018

"Bu mantıkla giderse bize düşen 81 milyona gitmek"

Bizim de o an itibarıyla bir fasılda aç-kapa yapıldı. Diğer fasıllara hiç girilmedi yeni yeni bazı kararlar aldılar. Dediler ki, bundan sonra bu fasılların açma-kapaması yapılmayacak. Sadece açma, liderler de katılmayacak. Peki o zaman neyi biz konuşuyoruz? Neyi müzakere edeceğiz? Kim müzakere edecek? Ve o günden bu güne Türkiye ile ilgili olarak Avrupa Birliği'nde önünün açık olduğuna dair bir emare yok.

Bize devamlı nasihat çekiyorlar. Nasihatleri şu, size biz şöyle bir farklı uygulama yapalım bu farklı uygulama ile Türkiye'yi buraya alalım. Biz de olmaz diyoruz. Şimdi son seyahatimde ben Amerika'da özellikle bir kaç tane Avrupa Birliği üyesi başkanı onu söyledim. Siz beni yoruyorsunuz ben de sizi yoruyorum alacaksanız alın almayacaksınız söyleyin biz yolumuza gidelim siz de yolunuza gidin yormayalım birbirimizi. Ama malesef tabi bunlar ne yormaktan bıkıyor... Şimdi sayın Merkel'e de onu söyledim almayacaksanız bize söyleyin açık açık. Almayın bizi. Biz yola siz de kendi yolunuza aynen devam edelim. yani almayacağız da diyemiyorlar.

Biz Avrupa Birliği'ni parçalamak için yaratılmadık ki, Avrupa Birliği ne kadar güçlü olursa biz de o kadar güçlü oluruz. Fakat bizim Avrupa Birliği'ne katacağımız çok şey var ama bu mantıkla giderse bize düşense yarın gazetelere iyi bir başlık olur 81 milyona gitmek 81 ne karar veriyor ona bakmak.

Devam edecek...

Kaynak: TRT Haber