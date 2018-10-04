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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Staffan de Mistura ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Staffan de Mistura ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Mistura ile görüşmesinde başta Anayasa komitesi olmak üzere Suriye'de siyasi sürece ilişkin önümüzdeki dönemi ele aldıklarını söyledi.

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Etiketler: dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan
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