Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Staffan de Mistura ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Mistura ile görüşmesinde başta Anayasa komitesi olmak üzere Suriye'de siyasi sürece ilişkin önümüzdeki dönemi ele aldıklarını söyledi.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Mistura ile görüşmesinde başta Anayasa komitesi olmak üzere Suriye'de siyasi sürece ilişkin önümüzdeki dönemi ele aldıklarını söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
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