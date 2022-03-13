Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 17:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna'daki son durumu görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonla görüştü.
Görüşmede Ukrayna'daki son durum ele alındı.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna
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