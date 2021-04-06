Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 18:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'ı kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Volkan Bozkır Birleşmiş Milletler
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