Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri gibi siyaset cambazlığı peşinde koşmuyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa'da düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Fırsatçılara geçit vermeyeceğinize inanıyorum"

Alimleriyle, şairleriyle, adeta kutup yıldızları yetiştiren, adını da sanını da şanını da yüreğini ortaya koyarak kazanan Şanlıurfa'mız maşallah bugün yine bir başka güzel. Urfalılar bir asır önce işgalci Fransızları bu mübarek topraklardan kovarak Şanlı unvanını aldı. Bugün de sizlerin şahsi hırsıyla hareket edenlere, terör örgütüne sırtını dayayanlara, ekmeden biçme peşinde olanlara, küçük hesapları için şehrinin geleceğini tehlikeye atanlara, kısaca milli iradenin arkasından dolanmak isteyen fırsatçılara geçit vermeyeceğinize inanıyorum.

"Bizimle yarışacak siyasi rakip tanımıyoruz"

Bizim siyasetimiz, eser ve hizmet siyasetidir. Vizyonda, programda, projede, yatırımda, bizimle yarışacak siyasi rakip tanımıyoruz. Bu özgüvenimizin gerisinde belediyelerde 30 yıllık, iktidarda 21 yılı aşkın müktesebatımız bulunuyor. Bu kardeşiniz, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Şimdi yerel yönetimlerde 31 Mart'ta yerel yönetimleri de Cumhur İttifakı'na verdiğiniz zaman bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, Şanlıurfa'yı şanına yakışır bir şekilde yatırımlarla daha da farklı hale getireceğiz.

Diğerlerinin böyle bir imkanı yok. Böyle bir şey yapamazlar. Biz ne Urfa'da ne de başka herhangi bir yerde milletimize asla yalan söylemedik. İnsanlarımızı asla kandırmaya çalışmadık. Söylediğimizi yapmak için gece gündüz gayret gösterdik. Yapamayacağımızı da zaten hiç ağzımıza almadık. Bir dönem ülkemiz siyasetine damgasını vuran, onlar ne veriyorsa 5 fazlası benden zihniyetinin hesapsız, kitapsız, riyakar tarzı, hatırlarsınız Türkiye bunun bedeli siyaseti ve ekonomik krizler, sosyal gerilimler ve kaos olarak çok ağır bir şekilde ödedi.

"Şimdi aynı zihniyeti yeniden hortlatmaya çalışanlar olduğunu görüyoruz"

Ülkemiz popülist siyasetçilerin ekonomide bıraktığı enkazı yıllarca kaldıramadı. Milletimizi uzun yıllar kendini toparlayamadı, tekrar ayağa kalkamadı. Şimdi aynı zihniyeti yeniden hortlatmaya çalışanlar olduğunu görüyoruz. Şöyle sahneye çıkarken dedim ki emniyetten bir rakamı alın bakalım. Alanda ne kadar kişi var? Rakamı aldım, alanda şu anda verilen rakam 70 bin. Zaten Şanlıurfa'ya da bu yakışır.

"Milletimize vadettikleri hiçbir şeyi yapmayacakları zaten belli"

Meydanlarda ve medyada esip gürleyenlerin, milletimize vadettikleri hiçbir şeyi yapmayacakları zaten belli. Asıl önemli olan bunların milletin elindekilerden hangilerini de alıp götürmeye niyetli olduklarıdır. Çünkü geçmişte hep öyle oldu. İşte en son 2019 seçimlerinde bunu acı bir şekilde tekrar yaşadık. Bir sürü vaatte bulundular, meydanlarda bir sürü söz verdiler ama sonuçta hiçbirini yapmadılar. Hatta pek çok alanda şehirlerimizi çok daha gerilere götürdüler. Çünkü mesele söz vermek değil, verdiği sözü yerine getirmektir. Siyasette aslolan sözünün eri olabilmektir.

"Vatandaşımızın her derdi bizim derdimizdir"

Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Ülkemizin milli gelirini 21 yılda 3 kat artırmış bir yönetim olarak vatandaşımızın her derdi bizim derdimizdir. Çalışanıyla, emeklisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle, sanayicisiyle, her kesimden insanımızın sıkıntılarını çözecek programa ve kararlılığa biz sahibiz.

7 Nisan'a hazır mısınız? 7 Nisan'da Fenerbahçe-Galatasaray maçını inşallah Şanlıurfa'mıza aldık, burada o maçı yapacağız. Çünkü Şanlıurfa'ya bu yakışırdı, şanına yakışır. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla sadece bugünkü sorunların üstesinden gelme değil, daha huzurlu, güvenli, müreffeh bir gelecek için mücadele etme sözü veriyoruz. Önümüzdeki seçimde şehirlerimizi emanet edeceğimiz belediye başkanlarımızı da bu anlayışla belirledik.

"Sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz"

Her iş gibi belediye başkanlığı da nasip işidir. Ehem-mühim hesabı bazen sizi belli bir yola icbar eder. Bu süreçte eksiğimiz, hatta hatamız çıkabilir. Aslolan samimiyetle ülkemize, şehrimize, insanımıza hizmet etmektir. Bizim zihnimizde ve kalbimizde sadece Şanlıurfa'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak vardır. Hakikat böyle olduğu halde hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz.

Bizim gölgemizde yürüyüp, bize çelme takmaya çalışanlar, maalesef istismarda da sınır tanımıyorlar. En insani, en hayati meseleleri bile şahsi hesaplarının aracı yapmaktan çekinmiyorlar. Rabbim hepsini de ıslah etsin.

"Tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenerek mücadelemizi yürüteceğiz"

Şanlıurfa'nın enaniyet gösterisine değil, esere ihtiyacı var, hizmete ihtiyacı var, yatırıma ihtiyacı var. Size bu hususlarda daha fazlasını, daha iyisini, daha mükemmelini yapmak için söz veren varsa eyvallah, çıksın ortaya yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı yarıştıralım. Haydi projeyi, yatırımı bir kenara bıraktım. Ülkemizin bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında izleyeceği stratejilere, politikalara dair programı olan varsa gelsin bu hususlarda da boy ölçüşelim.

Adını dillerinden düşürmedikleri konusunda bunların sadra şifa tek bir emeklerinin olmadığını biz biliyoruz. Çoğunu ifade edemediğimiz, ülkemiz ve milletimiz adına yaptığımız hayırlı işleri de biliyoruz. Bunca gayreti, bunca fedakarlığı, bunca emeği, alın terini ve mücadeleyi yok sayanları gördükçe inanın onlar adına üzülüyoruz. Devir kavga veya çekişme değil, birlik olup zulme set çekme devridir.

Tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenerek mücadelemizi yürüteceğiz. Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz, birbirimize asla düşmeyeceğiz, bilakis saflarımızı daha da sıkılaştıracağız. Kusurları büyütenlerden, farklılıkları derinleştirenlerden değil, kardeşliği burada olanlar gibi yüceltenlerden olacağız. Böyle dertleri olmayanlara ne kulak verin ne oyunuzu heba edin. Benim bildiğim Şanlıurfalının böyle boş işlere zaten eyvallahı olmaz.

"Şanlıurfa'dan 31 Mart'ta da aynı kadirşinaslığı bekliyoruz"

Biliyorsunuz pazartesi günü mübarek ramazanın ilk orucunu tutuyoruz. Şanlıurfa'da ramazanın bir başka güzel geçtiğini çok iyi biliyorum. İnşallah bu mübarek günleri gündüzüyle ayrı, gecesiyle ayrı değerlendirerek rahmet ve mağfiret ayı haline getireceğiz. Rabbimin bizlere ramazanın bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını görmeyi de nasip edeceğine inanıyorum. Bunun için ramazanda hep beraber çok çalışacağız. Meydanı kendinden başka kimseye faydası dokunmayan muhterislere, istismarcılara bırakmayacağınıza ben inanıyorum. Demokrasiyi ağzından düşürmeyip faşistlikte sınır tanımayanlara bu şehrin geleceğini emanet etmeyeceğinize inanıyorum. Urfa bir kez daha milli irade bayrağını Allah'ın izniyle rekor bir oy oranıyla en tepeye dikecektir. Biz Urfa'ya, Urfalılara güveniyoruz. Bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmayan, bu Şanlıurfa'dan 31 Mart'ta da aynı kadirşinaslığı bekliyoruz.

"Şanlıurfa'ya son 21 yılda 330 milyar lira tutarında yatırım yaptık"

Biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz. Birileri gibi yalan yanlış ifadelerle siyaset cambazlığı peşinde koşmuyoruz. Ne yaptıysak fazlası olmayacak, eksiği çıkacak şekilde onu anlatıyoruz. Şanlıurfa'ya son 21 yılda 330 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 13 bin 779 adet yeni derslik inşa ettik. Yaptığımızw yatırımlarla üniversitemizi büyüttük. Şehir merkezinde artan yeni derslik ihtiyacını karşılamak için önümüzdeki dönemde bu alandaki yatırımlarımıza hız vereceğiz. Gençlik ve sporda yükseköğrenim yurt, yatak kapasitemizi 948'den 5 bin 22'ye çıkardık. 30 bin seyirci kapasiteli 11 Nisan Stadyumu başta olmak üzere 73 adet spor tesisi inşa ettik.

Büyükşehir belediyemiz de inşa ettiği dev bilim merkezinde tüm gençlerimizi denemeye ve keşfetmeye davet ediyor. Bu merkezin bünyesindeki atölyeler her yaştan evlatlarımızı bilimin cazip dünyasıyla buluşturmayı amaçlıyor. Bilim merkezimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyor, Büyükşehir Belediyemize bu güzel hizmeti şehrimize kazandırdığı için gönülden teşekkür ediyorum.

"Göbeklitepe, geçtiğimiz 5 yılda 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı"

Kültür ve sanatta UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Göbeklitepe, geçtiğimiz 5 yılda 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Medeniyetlerin doğuş yeri, bölgemizdeki çalışmaları daha iyi koordine etmek için Şanlıurfa Alan Yönetimi Başkanlığı'nı kuruyoruz. Sosyal yardımlarda Şanlıurfalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 33 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 500 yataklı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanemiz başta olmak üzere toplamda 1970 yataklı 17 hastanenin aralarında olduğu 125 sağlık tesisini tamamlayarak hizmete açtık. Şehrimizin sağlık hizmetlerinde devrim etkisi yapacak 1700 yataklı şehir hastanemiz ile bağlantı yolları ve kavşağının inşası sürüyor.

Dün Dünya Kadınlar Günü'ydü. İstanbul'da muhteşem toplantılar yaptık. Çünkü kadınlarımız bizim yüz akımız. Cennet, annelerin ayakları altında. O analara can kurban.

"Kentsel dönüşüm çalışmalarını yeni bir safhaya çıkaracağız"

Toplamda bin yatağa sahip Viranşehir, Harran, Haliliye, Siverek kadın doğum çocuk hastaneleriyle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Binası'nın proje ve ihale çalışmaları sürüyor. TOKİ vasıtasıyla 15 bin 691 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Laf ola beri gele yok, icraat, icraat, icraat… 5374 konutun yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 6 bin 142 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde bakanlığımız ve belediyelerimizin iş birliğiyle şehrimizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarını yeni bir safhaya çıkaracağız.

"Bölünmüş yol uzunluğunu 619 kilometreye çıkardık"

Ulaştırmada 29 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 619 kilometreye çıkardık. Diyarbakır-Şanlıurfa, Şanlıurfa-Mardin yolunu, Şanlıurfa-Birecik Otoyolu'nu, şehir geçişindekiler dahil toplam 20 adet farklı seviyeli kavşak yapımını tamamladık. Doğu, Güneybatı ve Kuzeybatı çevreyollarını tamamlayarak hizmete açtık. Balıkayağı Köprülü Kavşağı'nın inşasında sona geldik. Şanlıurfa-Adıyaman yolundaki Karababa Köprüsünü ve bağlantı yollarını bu yıl içinde tamamlayıp trafiğe açıyoruz. Atatürk Barajı üzerinde bu alanda ülkemizin en önemli eserlerinden biri olan Nissibi Köprüsü'nü bölgemize kazandırdık.

Şimdi de Birecik'te Fırat'ın üzerine ikinci bir köprü inşa etmeye hazırlanıyoruz. Kahta, Narince, Siverek yolu, Şanlıurfa-Suruç Yolu, Viranşehir Çevreyolu, Suruç-Akçakale ve Suruç Çevreyolu, Diyarbakır-Siverek-Hilvan yolu inşaatlarına devam ediyoruz. Gaziantep-Şanlıurfa hızlı demiryolu hattı ihale aşamasına geldi. Şanlıurfa-Mardin hızlı demiryolunun etüt projesini de bu yıl bitiriyoruz. Şehir içi trafiğin rahatlamasına önemli katkısı olacak Urfaray'ın projesi bitti, yatırım için hazırlıklara başladık. GAP Havalimanı'nın 2003 yılında 24 bin olan yolcu trafiği, 2023 yılında 900 bine ulaştı.

"Çiftçilerimize yıllık 24 milyar liralık zirai gelir artışı sağladık

Şanlıurfa'ya son 21 yılda 5 baraj, 4 gölet, 4 içme suyu tesisi, 41 sulama tesisi, 34 arazi toplulaştırma projesi, 21 taşkın koruma tesisi ve bir HES kazandırdık.

Yaptığımız projelerle Şanlıurfa'da 3,3 milyon dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 24 milyar liralık zirai gelir artışı sağladık. Yapımı devam eden 9 tesis ile 342 bin dekar araziyi daha sulayacağız. Şanlıurfa il merkeziyle Hilvan ilçesinin içme suyu problemini çözdük. Siverek ve Birecik'te içme suyu projeleri tamamlanmak üzere. Viranşehir, Halfeti ve Suruç içme suyu projelerimiz devam ediyor.

Şehir merkezindeki taşkın kontrol projelerini tamamladık ve tüm derelerde inşaatlara başladık. Çiftçilerimize 117 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik.

"Enerjide Şanlıurfa'da 12 ilçemize doğalgaz arzını sağladık"

Sanayi ve teknolojide şehrimizde 4 yeni OSB, bir teknokent ile bir Ar-Ge merkezi kurduk. İstihdamı desteklemek için Şanlıurfalı işverenlerimize toplam 5,5 milyar lira tutarında prim teşviki verdik. Enerjide Şanlıurfa'da 12 ilçemize doğalgaz arzını sağladık. Suruç'a da 2026 yılında doğalgaz arzını sağlamayı planlıyoruz. Şanlıurfa'da yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmak için ihtisas OSB dahil, pek çok hazırlığımız var.

İnşallah 31 Mart'tan sonra bunlara yerel yönetimlerle iş birliği içinde çok daha fazlasını ekleyeceğiz. Cumhurbaşkanlığıyla ve Bakanlıklarımızla, belediyelerimizin sizlere getireceği her yatırımın, her eserin, her hizmetin destekçisi olacağız.