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Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş Kulübü yöneticilerini kabul etti09 Kasım 2019 Cumartesi 16:48 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 17:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ne geçti.
Erdoğan burada, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Ziyarette Erdoğan'a, Ahmet Nur Çebi tarafından üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazılı forma ile Kartal heykeli hediye edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: recep tayyip erdoğan Beşiktaş Ahmet Nur Çebi