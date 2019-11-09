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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Jeffrey ile bir araya geldi09 Kasım 2019 Cumartesi 11:05 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 11:07
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşüyor.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Jeffrey görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde saat 10.30'da başladı. Görüşme, basına kapalı devam ediyor.
James Jeffrey, Ankara'daki temasları kapsamında dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: James Jeffrey ibrahim kalın