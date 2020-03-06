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Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mart'ta Belçika'ya gidecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib diplomasisi kapsamında pazartesi günü Belçika'ya gidiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel temaslarında sığınmacıların durumu da ele alınacak.
Etiketler: son dakika cumhurbaşkanı erdoğanSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 22:08
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