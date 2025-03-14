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Gündem
TRT Haber 14.03.2025 18:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Becirovic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Becirovic ile görüşmesinde, Bosna Hersek'teki son durum ve bölgesel gelişmeler tüm boyutlarıyla ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Becirovic ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic ile İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Bosna Hersek’teki son durum ve bölgesel gelişmeler tüm boyutlarıyla ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek’te Sırp Kesimi Başkanı Milorad Dodik hakkında verilen hüküm sonrası gelişmeleri ve süreci yakından, titizlikle takip ettiğini, bölge ülkelerinin liderleriyle de temaslar gerçekleştirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu tırmanmanın, Bosna Hersek’in anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde bir an evvel sonlandırılması ve Bosna-Hersek’te geniş tabanlı bir toplumsal uzlaşının hakim olması için gayret gösterilmesi gerektiğini, Bosna-Hersek’te birlik ve bütünlüğün esas olduğunu, ayrılıkçı yaklaşımların kabul edilemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgesel ve küresel güvenlik sıkıntılarının arttığı günümüzde, Balkanlarda huzur ve istikrarın korunmasının önemli olduğunu, Türkiye’nin Bosna Hersek’in toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve anayasal düzeninin muhafazasını, huzur ve istikrarın devamını tüm boyutlarıyla desteklemeye devam edeceğini ifade etti. 

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