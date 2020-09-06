İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Hasan Şıldak ve Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a, Bilecik'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla da Vali Bilal Şentürk ve Belediye Başkanı Semih Şahin'e tebrik mesajı gönderdi.