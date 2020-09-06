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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir ve Bilecik'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir ve Bilecik'in kurtuluş yıl dönümünü tebrik mesajlarıyla kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Hasan Şıldak ve Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a, Bilecik'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla da Vali Bilal Şentürk ve Belediye Başkanı Semih Şahin'e tebrik mesajı gönderdi.
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